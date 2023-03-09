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Топот в дымоходе: жители Новороссийска разобрали трубу, чтобы спасти пару сычей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/topot-v-dymohode-zhiteli-novorossijska-razobrali-trubu-chtoby-spasti-paru-sychej
Топот в дымоходе: жители Новороссийска разобрали трубу, чтобы спасти пару сычей
Фото vk.com/birds_nvrsk

Жителей Южной Озереевки встревожили странные звуки из дымохода. Выяснилось, что в печной трубе громко топали две совы.

Вероятно, птицы решили устроить в трубе гнездо, но не смогли выбраться. Совы провели в дымоходе трое суток. Чтобы спасти птиц, хозяевам дома пришлось разобрать дымоход. Освобожденных сов отвезли в ветклинику.

Ветеринары связались с волонтером Натальей Колесниковой, которая специализируется на помощи пернатым. Сотрудники ветклиники сообщили, что отмывают птиц от сажи и собираются накормить. Колесникова рекомендовала не кормить сов, если нет мышей, ведь любая другая человеческая еда вредит птицам.

Приехав в клинику, Колесникова опознала в спасенных птицах взрослых домовых сычей.

«Трубочистами оказались два взрослых упитанных домовых сыча — самец и самка, которые видимо, не придумали ничего лучше, чем устроить гнездо в дымоходе. Но попав в смертельную ловушку, самостоятельно выбраться оттуда не сумели», — написала Колесникова во ВКонтакте.

Отмывать сов пришлось долго. По словам Колесниковой, в саже была и она сама, и вся ванная.

«У одной из птиц, у самки, сажа и грязь, попавшая в глаза, повредила роговицу. Оба глаза начали вытекать», — сказала Колесникова.

Глаз птице удалось спасти. После реабилитации сычей выпустили.

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