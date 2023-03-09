Топот в дымоходе: жители Новороссийска разобрали трубу, чтобы спасти пару сычей
Жителей Южной Озереевки встревожили странные звуки из дымохода. Выяснилось, что в печной трубе громко топали две совы.
Вероятно, птицы решили устроить в трубе гнездо, но не смогли выбраться. Совы провели в дымоходе трое суток. Чтобы спасти птиц, хозяевам дома пришлось разобрать дымоход. Освобожденных сов отвезли в ветклинику.
Ветеринары связались с волонтером Натальей Колесниковой, которая специализируется на помощи пернатым. Сотрудники ветклиники сообщили, что отмывают птиц от сажи и собираются накормить. Колесникова рекомендовала не кормить сов, если нет мышей, ведь любая другая человеческая еда вредит птицам.
Приехав в клинику, Колесникова опознала в спасенных птицах взрослых домовых сычей.
«Трубочистами оказались два взрослых упитанных домовых сыча — самец и самка, которые видимо, не придумали ничего лучше, чем устроить гнездо в дымоходе. Но попав в смертельную ловушку, самостоятельно выбраться оттуда не сумели», — написала Колесникова во ВКонтакте.
Отмывать сов пришлось долго. По словам Колесниковой, в саже была и она сама, и вся ванная.
«У одной из птиц, у самки, сажа и грязь, попавшая в глаза, повредила роговицу. Оба глаза начали вытекать», — сказала Колесникова.
Глаз птице удалось спасти. После реабилитации сычей выпустили.
Читайте также: ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска.
- Автомобиль загорелся на парковке в Геленджике, прохожие спасали соседние машины
- Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
- В «Сочи Парке» посетители застряли на единственном в РФ аттракционе «Квантовый скачок»
- Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
- На Крымском мосту в ближайшее время могут открыть движение для пустых грузовиков
- Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России