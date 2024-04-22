Топ-7 продуктов с отрицательной калорийностью

Есть и худеть — звучит, как нечто нереальное. Однако адепты всевозможных диет долгие годы из уст в уста передают сакральные знания о продуктах с отрицательной калорийностью. Прикоснемся же к тайным знаниям и разберемся, насколько они применимы.

Продукты с отрицательной калорийностью — это не еда совсем без калорий. Если хотите ноль калорий — попейте водички. Продуктами с отрицательной калорийностью называются те, на переваривание которых организм тратит больше энергии, чем из них получает. То есть, вроде как и поел, но одновременно так поработал, что все потратил и даже из запасов взаймы взял.

К продуктам с отрицательной калорийностью, таким образом, относятся те, которые и сами по себе «весят» немного и перевариваются со значительными энергозатратами. А что у нас надолго набивает желудок и отправляется на выход не до конца переваренным? Правильно, клетчатка.

Правда, если есть ведрами сельдерей и яблоки, организм задумается, зачем же он вкалывает, как шахтер-ударник в забое, и может устроить бунт, несварение и расстройство кишечника. Хотя в деле похудения мощное расстройство — не помеха, а очень даже помощь, радоваться этому не будет ни времени, ни сил. Но если готовы рискнуть, давайте посмотрим на топ продуктов с отрицательной калорийностью.

Сельдерей

Тотемный овощ всех «похудеек», чемпион в борьбе с лишним весом, источник витаминов и такого количества клетчатки, что организм раньше устанет, чем ее «пережует».

В 100 г сельдерея содержится всего 13 — 14 ккал, и чтобы получить эти калории организму придется «раскошелиться». Главное, чтобы он не успел задуматься, а стоит ли овчинка выделки? Сидеть на одном сельдерее мы, конечно, никому не советуем, но добавлять его во все зеленые салатики, с которыми вы едите вкусную и питательную курицу или рыбу, и использовать в качестве перекуса смело рекомендуем.

Огурец

Еще один верный друг худеющих — это огурец. В нем много не только клетчатки, но и воды, а также полезных микроэлементов, в том числе калия.

Что получаем? Во-первых, ради 15 огуречных ккал организм будет ударно работать. Во-вторых, с помощью огурца вы поддержите баланс жидкости в организме, тем самым простимулировав обмен веществ. И, наконец, в-третьих, калий поможет снять вывести лишнюю жидкость, снять отеки и уменьшить объемы.

Морская капуста

Сразу оговоримся, речь не идет о маринованной ламинарии или вкусных соленых снэках. Там слишком много соли, которая задержит воду и не позволит добиться быстрых результатов.

Берите сушеную морскую капусту, замачивайте, варите и используйте как вкусный и полезный гарнир буквально ко всему. Всего 25 ккал на 100 г продукта, при этом очень много клетчатки, а еще йод, аминокислоты, магний, фосфор, кальций, витамины группы В, А, Е, С и D.

Кабачок

Всего 24 ккал на 100 г продукта, за счет воды и клетчатки в составе надолго насыщает и заставляет организм тратить больше, чем получил, да еще и стоит недорого.

Худеть на кабачках легко и приятно, если, конечно, не жарить их в кляре. Тогда будет просто приятно, но для похудения бесполезно.

Кроме клетчатки и воды добрый овощ кабачок делится с нами витаминами группы В, А, С и РР, а также калием, кальцием, магнием, цинком, медью, марганцем, железом, серой, фосфором и натрием. Полезен для снятия отеков, понижения давления и нормализации уровня холестерина. И работы ЖКТ, конечно.

Капуста

Про морскую сказали, пора и белокочанную вспомнить. И краснокочанную, и брокколи, и цветную, и брюссельскую, и даже пекинскую. Любая капуста является низкокалорийной и богатой клетчаткой. Не забываем также про витамины, минералы и мочегонный эффект, который поможет «согнать» воду и уменьшить объемы. И вес, конечно, тоже за счет этого снизится.

Спаржа

Зеленая спаржа, конечно, не так часто встречается на полках магазинов, как, к примеру, капуста, но если увидели — хватайте.

Во-первых, это очень вкусно, а для приготовления не нужно быть шеф-поваром, увешанным звездами Michelin, как новогодняя елка. Слегка обжарьте или отварите (не до полной мягкости, стебли должны остаться упругими), приготовьте на пару или запеките в духовке и наслаждайтесь.

Что в это время будет делать ваш организм? Пробиваться сквозь клетчатку к вожделенной 21 ккал. Помимо пользы для фигуры спаржа даст вам мощный заряд витаминов группы В, А, С, Е и К, а также калия (прощайте, отеки!), магния, фосфора, цинка, железа, селена и марганца.

Грейпфрут

Калорийность грейпфрута составляет 29 ккал на 100 г, клетчатки в нем много, а значит, организму придется потрудиться. Кроме того, регулярное употребление грейпфрутов помогает стабилизировать уровень сахара в крови, а если нет скачков инсулина — реже случаются приступы дикого голода, когда сметаешь все, не считая калорий.

В грейпфруте содержатся эфирные масла и фитонциды, витамины группы В, D, С, К, А, калий, кальций, магний, железо, фосфор и натрий. Он очень полезен для сердца и сосудов, кожи и нервной системы — кусочек грейпфрута поднимет настроение и зарядит бодростью. А позитивный настрой во время диеты ничуть не менее важен, чем клетчатка и подсчет калорий.

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