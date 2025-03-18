Топ-5 «продуктовых» масок для лица: чем намазаться дома?

И съесть, и на лицо намазать — салон красоты прямо в вашем холодильнике. Какие продукты можно использовать для ухода за кожей?

Конечно, ни один фрукт или овощ не заменит профессиональный уход, но некоторые из них вполне можно использовать как дополнительные средства. Конечно, если у вас нет аллергии.

Огуречная маска для лица

Кружочки огурца на глаза — вот они, патчи нашего детства. Действительно, огуречные «патчи» помогают снять легкие отеки и осветлить темные круги. А еще огурец, который, как известно, на 96% состоит из воды, — прекрасное сырье для увлажняющей маски. Натираем половинку большого огурчика (или один средний) на терке, ложимся на спину, высокохудожественно раскладываем огуречную массу по лицу и накрываем частой хлопковой салфеточкой. Отдыхаем 20 минут, умываемся прохладной водой, закрепляем результат вашим привычным кремом и наслаждаемся свежей сияющей кожей.

Можно и усложнить — все ту же натертую половину огурчика смешиваем со столовой ложкой творога, добавляем 5 капель витамина Е, пробиваем блендером до однородности и выдерживаем на лице и шее 20 минут. Смываем теплой водой, закрепляем кремом.

Клубничная

Идеальная кислотная маска для осветления кожи и размягчения ороговевшего слоя эпидермиса. И прыщики подсушит, если они у вас есть. Просто разомните пару ягодок, намажьте лицо и шею, отдохните 15 минут, смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Осторожно! Может вызвать аллергию. Предварительно сделайте кожный тест на внутренней поверхности руки. А еще не забывайте про санскрины — после кислот кожа будет особенно чувствительна к ультрафиолету.

«Летний салат» для тонуса

Любимый свежий салатик из огурцов и помидоров можно употреблять не только внутрь! Берем по половинке помидора, огурца и сырой картошки. Все это пробиваем в блендере и наносим на лицо на 15 минут. Смываем теплой водичкой, наносим увлажняющий крем и радуемся ровному тону кожи, тонусу и сократившимся порам.

Яичная маска для жирной кожи

Эта маска поможет успокоить кожу, убрать излишки кожного сала и дополнительно увлажнит.

Тащим из холодильника яйцо и отрываем лист алоэ. В доме нет этого растения? Возьмите гель алоэ вера, можно популярный корейский. Из яйца вам нужен только белок. К нему добавьте 2 столовые ложки алоэ и тщательно перемешайте. Нанесите на лицо и оставьте на 10 минут. После смойте теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Творожно-медовая маска для сухой кожи

Глубокое увлажнение и питание, а также, как обещают эксперты, стимуляция выработки коллагена. Насчет последнего позволим себе усомниться, но кожа после меда с творогом становится очень мягкая и нежная, так что рецепт рабочий, надо брать. Если, конечно, не страдаете аллергией на продукты пчеловодства.

Берем по столовой ложке меда и творога, разбавляем двумя столовыми ложками геля алоэ, старательно перетираем до однородности и наносим на лицо на 15 минут. Смойте теплой водой и нанесите свой привычный крем.

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