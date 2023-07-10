Топ-5 правил безопасности для отдыха и жизни в Сочи опубликовала Маргарита Симоньян

Главный редактор телеканала RT сообщила, что безопасность в Сочи необходима из-за частой непогоды, а погибают люди в основном из-за собственной беспечности.

В первую очередь она отметила, что при появлении сильного ветра на фоне ясного неба — возникает мощная гроза. В такой ситуации надо уходить в закрытое помещение, так как ненастная погода может наступить уже через пять минут. Во вторую очередь журналистка порекомендовала отсчитывать время от молнии до грома.

В третьем правиле Симоньян посоветовала при ливне машину стоит немедленно парковать в ближайшем месте и уходить в безопасное строение. Четвертое правило — в случае любой непогоды надо немедленно отойти от воды, и не только от моря, но и от любой речки, так как бурный поток способен снести все на своем пути.

В последнем, пятом правиле Симоньян призвала держаться подальше от смерчей, так как они могут выйти на берег.

Кроме того, главред объяснила, что инфекций в море в большинстве случаев нет, а также напомнила о важности мытья рук и фруктов.

«А море наше чудесное, оно лечит и спасает. Не забывайте мыть арбузы и не ешьте чурчхелу в непонятных местах», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

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