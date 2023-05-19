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Маргарита Симоньян рассказала, что ей прислали бандероль из Китая с вибропулей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/margarita-simonyan-rasskazala-chto-ej-prislali-banderol-iz-kitaya-s-vibropulej
Маргарита Симоньян рассказала, что ей прислали бандероль из Китая с вибропулей
Фото Маргариты Симоньян

Об этом главный редактор телеканала RT сообщила 19 мая. По словам Симоньян, ее жизнь становится все более увлекательной.

По словам Маргариты Симоньян, в рабочий офис пришла бандероль из Гонконга на ее имя со следами взрывчатки. Она обратилась за помощью к правоохранителям.

«Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалась некая «вибропуля» для сексуальных приключений», — написала Симоньян в Telegram.

Читайте также: Маргарите Симоньян пришлось объясняться из-за использования кубанской балачки в соцсетях. Ранее журналистка опубликовала в соцсетях пост о начале цветения деревьев в Краснодарском крае, сопроводив его подписью: «Зацвела Кубань моя, ридненька».

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