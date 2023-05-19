Маргарита Симоньян рассказала, что ей прислали бандероль из Китая с вибропулей

Об этом главный редактор телеканала RT сообщила 19 мая. По словам Симоньян, ее жизнь становится все более увлекательной.

По словам Маргариты Симоньян, в рабочий офис пришла бандероль из Гонконга на ее имя со следами взрывчатки. Она обратилась за помощью к правоохранителям.

«Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалась некая «вибропуля» для сексуальных приключений», — написала Симоньян в Telegram.

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