Маргарите Симоньян пришлось объясняться из-за использования кубанской балачки в соцсетях

Ранее журналистка опубликовала в соцсетях пост о начале цветения деревьев в Краснодарском крае, сопроводив его подписью: «Зацвела Кубань моя, ридненька».

Некоторые пользователи в комментариях к этому посту выразили удивление тому, что главный редактор государственного телеканала Russia Today использует фразы на украинском языке. Один из них предположил, что Симоньян намеренно переходит на язык соседнего государства.

«Не на украинский, а на кубанскую балачку. И не перехожу, а с детства на ней говорю, часто пишу на ней в соцсетях и намерена это делать впредь», — написала Маргарита Симоньян в Telegram.

Главный редактор RT родилась и выросла в Краснодаре. Свою карьеру она начинала на городском телеканале.

Кубанская балачка — это диалект русского языка. Его преимущественно используют жители Краснодарского края, являющиеся потомками запорожских казаков, переселившихся на Кубань в конце XVIII века. Балачка представляет собой диалект, состоящий из смеси русского и украинского языков с многочисленными иноязычными вкраплениями.

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