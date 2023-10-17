Тонущую яхту с людьми на борту отбуксировали к берегу спасатели в Сочи

Спасателям ЮРПСО МЧС России 17 октября поступило сообщение о том, что в акватории Черного моря терпит бедствие судно.

По словам звонивших, у яхты пробило двигатель. Вода начала очень быстро прибывать через пробитый корпус внутрь судна. На борту яхты находились 4 человека — два члена экипажа и два пассажира.

Яхта находилась на удалении 7 миль от берега на траверсе поселка Головинка. Волнение моря составляло около 4 баллов. Спасатели вышли в море на пожарно-спасательном катере «Валерий Замараев». Также к терпящему бедствие судну шел буксир «Никифор Поярко». Спасатели ЮРПСО взяли терпящее бедствие судно на буксир и доставили в сочинский морпорт.

Никому из находящихся на борту людей медицинская помощь не потребовалась. Двое пассажиров приехали на отдых из Саратовской области, члены экипажа – местные жители. По словам спасенных, яхта вечером 16 октября вышла из морпорта и следовало в сторону Новороссийска, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

Читайте также: спасатели отбуксировали к причалу яхту, терпящую бедствие в море в Новороссийске.