Спасатели отбуксировали к причалу яхту, терпящую бедствие в море в Новороссийске

Спасатели Азово-Черноморского филиала Морспасслужбы в сентябре вышли в море на помощь потерявшей управление яхте.

Оперативному дежурному филиала Морспасслужбы от морского спасательно-координационного центра Новороссийск и представителя судовладельца поступило сообщение о том, что в акватории моря дрейфует аварийная яхта «Амина». Морское судно проходило ходовые испытания. Во время неудачного маневра в машинное отделение из-за борта попала вода. Яхта оказалась полностью обесточена и дрейфовала в районе судоходного пути на траверзе поселка Широкая балка. Капитан яхты просил о помощи. Бесконтрольно дрейфующее аварийное судно, потерявшее управление, угрожало безопасности судоходства.

В море вышел буксир Морспасслужбы «Николай Семенченко» со спасательным водоотливным оборудованием на борту. Аварийную яхту отбуксировали к причалу судоверфи «Алексино», где поставили на ремонт, сообщает Telegram-канал ФГБУ «Морспасслужба».

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