Из-за заглохшего мотора лодку с двумя рыбаками унесло в море в Сочи

Спасателям ЮРПСО МЧС России 17 сентября около 17:30 позвонил мужчина и сообщил о том, что он вместе с другом находится на резиновой лодке в море в 2 км от берега.

По словам звонившего, он с другом рыбачил в море в районе поселка Аше, когда у лодки заглох мотор. Сильный ветер отнес лодку далеко от берега. С собой у рыбаков было одно весло на двоих.

Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России вышли в море на катере «Стрингера». Они нашли лодку с рыбаками и подняли мужчин на борт, а лодку отбуксировали на тросе. Медпомощь 62-летнему сочинцу и 36-летнему жителю Москвы не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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