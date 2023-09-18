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Из-за заглохшего мотора лодку с двумя рыбаками унесло в море в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-zaglohshego-motora-lodku-s-dvumya-rybakami-uneslo-v-more-v-sochi
Из-за заглохшего мотора лодку с двумя рыбаками унесло в море в Сочи
Фото t.me/urpso_mchs

Спасателям ЮРПСО МЧС России 17 сентября около 17:30 позвонил мужчина и сообщил о том, что он вместе с другом находится на резиновой лодке в море в 2 км от берега.

По словам звонившего, он с другом рыбачил в море в районе поселка Аше, когда у лодки заглох мотор. Сильный ветер отнес лодку далеко от берега. С собой у рыбаков было одно весло на двоих.

Спасатели Лазаревского подразделения ЮРПСО МЧС России вышли в море на катере «Стрингера». Они нашли лодку с рыбаками и подняли мужчин на борт, а лодку отбуксировали на тросе. Медпомощь 62-летнему сочинцу и 36-летнему жителю Москвы не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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