Тонущую кошку вытащили спасатели из пожарного водоема в Новороссийске

В службу спасения Новороссийска обратились очевидцы. Они рассказали, что кошка упала в пожарный водоем на улице Рубина.

Спасатели подцепили животное при помощи удавки и достали из водоема.

«Откачали бедолагу на последних минутах. Работаем!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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