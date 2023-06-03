Тонущую кошку вытащили спасатели из пожарного водоема в Новороссийске
Происшествия
03.06.2023 09:28
В службу спасения Новороссийска обратились очевидцы. Они рассказали, что кошка упала в пожарный водоем на улице Рубина.
Спасатели подцепили животное при помощи удавки и достали из водоема.
«Откачали бедолагу на последних минутах. Работаем!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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