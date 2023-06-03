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Тонущую кошку вытащили спасатели из пожарного водоема в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tonushhuyu-koshku-vytashhili-spasateli-iz-pozharnogo-vodoema-v-novorossijske
Тонущую кошку вытащили спасатели из пожарного водоема в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

В службу спасения Новороссийска обратились очевидцы. Они рассказали, что кошка упала в пожарный водоем на улице Рубина.

Спасатели подцепили животное при помощи удавки и достали из водоема.

«Откачали бедолагу на последних минутах. Работаем!» — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

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