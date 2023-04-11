Спасатели в Новороссийске ножовкой прорезали вентиляцию в двери, чтобы достать котенка
Происшествия
11.04.2023 21:58
В службу спасения Новороссийска поступил вызов о том, что котенок залез в вентиляционное окно двери и застрял там.
Спасатели извлекли кота из вентиляции при помощи ручной ножовки и слесарных инструментов.
«Спасаем любые жизни!», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
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