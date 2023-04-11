Спасатели в Новороссийске ножовкой прорезали вентиляцию в двери, чтобы достать котенка

В службу спасения Новороссийска поступил вызов о том, что котенок залез в вентиляционное окно двери и застрял там.

Спасатели извлекли кота из вентиляции при помощи ручной ножовки и слесарных инструментов.

«Спасаем любые жизни!», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Читайте также: дерзкий уличный кот устроил переполох в офисном здании в Новороссийске — он забежал в здание, вел себя агрессивно и покидать помещение не собирался. Специалисты поймали кота с помощью «удавки», выдворили из офиса и отпустили.