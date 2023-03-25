Дерзкий уличный кот устроил переполох в офисном здании в Новороссийске
Происшествия
25.03.2023 18:41
Инцидент произошел 24 марта. Уличный кот забежал в офисное здание, вел себя агрессивно и покидать помещение не собирался.
Чтобы выдворить незваного гостя, сотрудникам офиса пришлось обратиться к спасателям.
«Спасали работников офисного здания от дерзкого посетителя. Уличный котяра забежал в офисное здание и устроил там переполох», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.
Специалисты поймали кота с помощью «удавки», выдворили из офиса и отпустили. Кот не пострадал.
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