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Дерзкий уличный кот устроил переполох в офисном здании в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/derzkij-ulichnyj-kot-ustroil-perepoloh-v-ofisnom-zdanii-v-novorossijske
Дерзкий уличный кот устроил переполох в офисном здании в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov

Инцидент произошел 24 марта. Уличный кот забежал в офисное здание, вел себя агрессивно и покидать помещение не собирался.

Чтобы выдворить незваного гостя, сотрудникам офиса пришлось обратиться к спасателям.

«Спасали работников офисного здания от дерзкого посетителя. Уличный котяра забежал в офисное здание и устроил там переполох», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Специалисты поймали кота с помощью «удавки», выдворили из офиса и отпустили. Кот не пострадал.

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