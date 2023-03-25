Дерзкий уличный кот устроил переполох в офисном здании в Новороссийске

Инцидент произошел 24 марта. Уличный кот забежал в офисное здание, вел себя агрессивно и покидать помещение не собирался.

Чтобы выдворить незваного гостя, сотрудникам офиса пришлось обратиться к спасателям.

«Спасали работников офисного здания от дерзкого посетителя. Уличный котяра забежал в офисное здание и устроил там переполох», — написал начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в Telegram.

Специалисты поймали кота с помощью «удавки», выдворили из офиса и отпустили. Кот не пострадал.

Читайте также: в Новороссийске собаку удавкой вытащили из септика.