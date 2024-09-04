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Тонны зерна на дороге: кран оборвал ЛЭП и спровоцировал аварию в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tonny-zerna-na-doroge-kran-oborval-lep-i-sprovotsiroval-avariyu-v-novorossijske
Тонны зерна на дороге: кран оборвал ЛЭП и спровоцировал аварию в Новороссийске
Фото t.me/yamenskov_aleksandr_ivanovich

В ночь на 4 сентября на Сухумском шоссе водитель крана зацепил контактный провод и спровоцировал ДТП, сообщил заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

Оборванный трос контактной сети зацепил и открыл задвижку борта ехавшего по дороге зерновоза, из-за чего на ходу рассыпалось порядка 3-4 тонн зерна, рассказал вице-мэр.

«Всю ночь освобождали проезжую часть от зерна. В настоящее время движению транспортных средств ничего не мешает», — написал Яменсков в Telegram.

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