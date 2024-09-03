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Легковушка врезалась в фуру на Кубани, пострадали 2 взрослых и ребенок

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vrezalas-v-furu-na-kubani-postradali-2-vzroslyh-i-rebenok
Легковушка врезалась в фуру на Кубани, пострадали 2 взрослых и ребенок
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла 2 сентября в 18:25 на трассе «Кавказ» в Успенском районе.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Лада» двигался по обочине. Он не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там она врезалась в грузовик Volvo.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира «Лады», один из которых — несовершеннолетний. Пострадавших госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба НУ МВД России по Краснодарскому краю.

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