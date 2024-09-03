Легковушка врезалась в фуру на Кубани, пострадали 2 взрослых и ребенок

Авария произошла 2 сентября в 18:25 на трассе «Кавказ» в Успенском районе.

По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля «Лада» двигался по обочине. Он не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречную полосу. Там она врезалась в грузовик Volvo.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили водитель и два пассажира «Лады», один из которых — несовершеннолетний. Пострадавших госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщает пресс-служба НУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: иномарка влетела в бетонное дорожное ограждение на Кубани, есть пострадавшие.