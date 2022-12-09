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Томограф, маммограф и цифровой рентген-аппарат доставили в Кущевскую ЦРБ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tomograf-mammograf-i-tsifrovoj-rentgen-apparat-dostavili-v-kushhevskuyu-tsrb
Томограф, маммограф и цифровой рентген-аппарат доставили в Кущевскую ЦРБ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое медицинское оборудование Кущевская районная больница получила в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Компьютерный томограф, цифровой маммограф и цифровой рентген-аппарат установили в отремонтированном рентгенологическом отделении поликлиники.

«На новых аппаратах наши специалисты будут проводить исследования головного мозга, позвоночника, легких и других органов. Так мы сможем оперативно и на ранних стадиях выявлять травмы, опухоли, поражения сосудов и назначать своевременное лечение», — сказал главврач Кущевской ЦРБ Сергей Сычев.

В текущем году в больницы Кубани по программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируют закупить 12 компьютерных томографов и 8 КТ.

Медтехнику приобретают по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Читайте также: новый рентгеновский аппарат закупили для Гулькевичской ЦРБ в рамках нацпроекта.

 

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