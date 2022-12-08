Новый рентгеновский аппарат закупили для Гулькевичской ЦРБ в рамках нацпроекта
Новое оборудование уже установили. Его приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Новый рентгеновский аппарат смогут использовать хирурги, нейрохирурги, ортопеды, травматологи, педиатры. По словам медиков, новый аппарат удобен тем, что обладает небольшим весом — его можно без затруднений перемещать в кабинете.
«Это позволит ускорить процесс восстановления пациента после оперативного вмешательства. Аппарат также оснащен функциями регулировки параметров в зависимости от веса пациента», — добавила и.о. главврача Гулькевичской ЦРБ Ольга Горошко.
Ранее по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» Гулькевичская ЦРБ получила новый цифровой флюорограф. На Кубани в этом году модернизация коснется 56 медицинских учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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