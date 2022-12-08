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Новый рентгеновский аппарат закупили для Гулькевичской ЦРБ в рамках нацпроекта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-rentgenovskij-apparat-zakupili-dlya-gulkevichskoj-tsrb-v-ramkah-natsproekta
Новый рентгеновский аппарат закупили для Гулькевичской ЦРБ в рамках нацпроекта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое оборудование уже установили. Его приобрели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новый рентгеновский аппарат смогут использовать хирурги, нейрохирурги, ортопеды, травматологи, педиатры. По словам медиков, новый аппарат удобен тем, что обладает небольшим весом — его можно без затруднений перемещать в кабинете.

«Это позволит ускорить процесс восстановления пациента после оперативного вмешательства. Аппарат также оснащен функциями регулировки параметров в зависимости от веса пациента», — добавила и.о. главврача Гулькевичской ЦРБ Ольга Горошко.

Ранее по программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» Гулькевичская ЦРБ получила новый цифровой флюорограф. На Кубани в этом году модернизация коснется 56 медицинских учреждений, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: в Курганинскую ЦРБ по нацпроекту доставили новое оборудование.

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