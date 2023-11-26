Толпа подростков избила школьника в центре Краснодара

Информация о массовой драке на улице Красной возле ТРЦ «Галерея» появилась вечером 25 ноября в соцсетях.

Очевидцы сообщают, что провокация была организованной — около 30 подростков в черном собралась возле торгового центра, их снимал человек с профессиональной камерой. При этом 10 человек избивали лежащего на земле подростка ногами.

На основании сообщений о конфликте в соцсетях полиция проводит проверку. С заявлениями о нанесении телесных повреждений в полицию никто не обращался. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства возможного происшествия, а также личности участников, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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