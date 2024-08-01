Толпа молодых парней устроила драку на Пионерском проспекте в Анапе

Массовая драка на курорте произошла в ночь на 1 августа.

Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы. Сотрудникам полиции Анапы удалось оперативно установить личности участников конфликта и задержать зачинщика драки.

Им оказался 18-летний приезжий из Курганинска, который последнее время живет в Анапе. Молодого человека задержали на одной из улиц города.

Его доставили в отделение полиции. В беседе с правоохранителями он сообщил, что ранее привлекался к административной ответственности за кражи. На нарушителя составили административный протокол за хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.

Материалы будут направлены в суд для принятия решения, сообщает пресс-служба ОМВД России по Анапе.

Читайте также: пьяный посетитель сауны избил девушку-администратора в Новороссийске.