Пьяный посетитель сауны избил девушку-администратора в Новороссийске
Происшествия
01.08.2024 11:18
Сигнал «тревога» поступил сотрудникам вневедомственной охраны из сауны на улице Волгоградской.
Прибыв на место, сотрудники Росгвардии увидели, что в холле заведения мужчина держит девушку за горло и бьет по лицу. Росгвардейцы пресекли противоправные действия.
Нарушителем оказался 34-летний местный житель. Уточняется, что у мужчины были признаки опьянения. Выяснилось, что он несколько часов отдыхал в сауне, а на выходе устроил конфликт с администратором и начал избивать ее. Девушке удалось вырваться и нажать «тревожную» кнопку.
Нарушителя передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.
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