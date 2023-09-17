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Толпа агрессивных людей избила мужчину в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/tolpa-agressivnyh-lyudej-izbila-muzhchinu-v-sochi
Толпа агрессивных людей избила мужчину в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О произошедшем написали в соцсетях очевидцы. По их словам, инцидент произошел 16 сентября около 22:00 на Цветном бульваре.

Очевидцы сообщили, что мужчину избила толпа молодых людей — от 15 до 20 человек. После чего участники избиения уехали на мопедах.

Местные жители вызвали полицию и скорую помощь. О состоянии избитого мужчины не сообщается.

«По данному факту полицейскими проводится проверка. Изучаются записи камер видеонаблюдения с целью установления обстоятельств и личностей участников инцидента», — сообщает УВД по городу Сочи.

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