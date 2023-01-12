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Только с каникул вышли: 50% жителей Краснодара против официального выходного дня на старый Новый год

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tolko-s-kanikul-vyshli-50-zhitelej-krasnodara-protiv-ofitsialnogo-vyhodnogo-dnya-na-staryj-novyj-god
Только с каникул вышли: 50% жителей Краснодара против официального выходного дня на старый Новый год
Фото Nicole Michalou, pexels.com

Сервис по поиску работы с 9 по 11 января провел опрос среди экономически активных жителей больших городов.

По данным опроса, каждый третий житель Краснодара (33%) хотел бы, чтобы старый Новый год стал официальным праздником и выходным днем. Против высказались 54% жителей столицы Кубани. По их мнению, праздников в календаре и так достаточно: «Только с каникул вышли!»

Отмечать старый Новый год в этом году собирается каждый четвертый краснодарец (24%). Жители города сказали, что не планируют полномасштабное застолье, а устроят скромное чаепитие. На работе старый Новый год отпразднуют с чаем и сладостями только 7% краснодарцев.

За дополнительный выходной 13 января чаще всего высказывались краснодарцы в возрасте до 34 лет. При этом праздновать Новый год по старому стилю больше свойственно старшему поколению, сообщает пресс-служба SuperJob.

Читайте также: 29% жителей Кубани не хватило новогодних каникул.

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