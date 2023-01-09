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Опрос: 29% жителей Кубани не хватило новогодних каникул

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/opros-29-zhitelej-kubani-ne-hvatilo-novogodnih-kanikul
Опрос: 29% жителей Кубани не хватило новогодних каникул
Фото restoclub.ru

Российский сервис по поиску работы провел опрос и выяснил — почти треть жителей Краснодарского края считают, что выходных и праздничных дней было мало.

Официальных праздничных дней было достаточно 52% опрошенных соискателей Кубани. Для 6% выходных оказалось много, а 13% жителей работают по сменному графику, поэтому праздники их не коснулись.

За продление праздничных дней чаще выступают представители сферы науки и образования (45%), юристы (43%), сферы закупок, маркетинга и рекламы (по 41%). Сократить выходные хотят представители сферы рабочего персонала (9%), IT и интернета (7%) и сельского хозяйства (6%).

Мужчины выступают за сокращение выходных в два раза чаще, чем женщины — 6% против 3%. Кроме того, чаще старшее поколение хочет сократить праздничные дни: среди респондентов 18-24 лет за это голосует 1%, среди респондентов старше 55 лет — 10%, сообщает пресс-служба HeadHunter Юг.

Читайте также: в новогодние приметы верят 4 из 10 жителей Краснодара.

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