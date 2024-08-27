Только один: доступ родственников на школьные линейки ограничили в Краснодаре

Первый звонок в Краснодаре прозвенит 2 сентября в 115 школах. В целях безопасности на линейках, посвященных Дню знаний, смогут присутствовать не более 1 тыс. человек.

Об этом сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов. Он также рассказал, что во всех школах установлены сигнализации, работают охранные посты, тревожные кнопки, камеры наблюдения.

Перед Днем знаний все школы города проверят кинологи. Также безопасность школ будет обеспечивать полиция.

«На линейках будут присутствовать не более 1 тыс. человек. В День знаний с учеником сможет прийти только один из родственников. Мамы, папы, бабушки и дедушки, я прошу здраво к этому отнестись», — написал Наумов в Telegram.

Мэр Краснодара поручил сотрудникам администрации дополнительно осмотреть территории школ вместе с директорами и устранить оставшиеся недочеты.

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