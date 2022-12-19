Только 9,5% семей в Краснодарском крае могут позволить себе покупку нового автомобиля
По состоянию на конец ноября, Краснодарский край занял 55 строчку рейтинга регионов России по доступности покупки автомобилей.
Эксперты отмечают, что в текущем году доступность новых автомобилей в РФ значительно снизилась. Основными причинами стали рост цен и кредитных ставок, а также уход многих производителей с российского рынка.
Согласно данным исследования, на Кубани взять в кредит и содержать новую машину стоимостью 900 тыс. рублей могут 9,5% семей. Автомобиль по цене от 2,5 млн — всего 2,1%. Машины премиум-класса стоимостью 10 млн рублей могут позволить себе только 0,15% семей в Краснодарском крае.
В топ-3 регионов с самыми доступными автомобилями оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (недорогую машину там могут купить и содержать 56,9% семей), Чукотский автономный округ (48,9%) и Магаданская область (44,2%).
Позицию в рейтинге определяли по доле семей, имеющих возможность осуществлять ежемесячный платеж при покупке новой машины в кредит, полностью содержать автомобиль и осуществлять повседневные расходы. Доля таких семей оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от цены машины и сроке кредита 3 года. Кроме кредита учитывали КАСКО, ОСАГО, цену бензина, текущее обслуживание, ТО, покупку и смену резины, налоги, платные парковки и другие показатели, сообщает РИА «Новости».
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