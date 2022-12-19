Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Только 9,5% семей в Краснодарском крае могут позволить себе покупку нового автомобиля

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/tolko-9-5-semej-v-krasnodarskom-krae-mogut-pozvolit-sebe-pokupku-novogo-avtomobilya
Только 9,5% семей в Краснодарском крае могут позволить себе покупку нового автомобиля
Фото Malte Luk, pexels.com

По состоянию на конец ноября, Краснодарский край занял 55 строчку рейтинга регионов России по доступности покупки автомобилей.

Эксперты отмечают, что в текущем году доступность новых автомобилей в РФ значительно снизилась. Основными причинами стали рост цен и кредитных ставок, а также уход многих производителей с российского рынка.

Согласно данным исследования, на Кубани взять в кредит и содержать новую машину стоимостью 900 тыс. рублей могут 9,5% семей. Автомобиль по цене от 2,5 млн — всего 2,1%. Машины премиум-класса стоимостью 10 млн рублей могут позволить себе только 0,15% семей в Краснодарском крае.

В топ-3 регионов с самыми доступными автомобилями оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (недорогую машину там могут купить и содержать 56,9% семей), Чукотский автономный округ (48,9%) и Магаданская область (44,2%).

Позицию в рейтинге определяли по доле семей, имеющих возможность осуществлять ежемесячный платеж при покупке новой машины в кредит, полностью содержать автомобиль и осуществлять повседневные расходы. Доля таких семей оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе. Объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от цены машины и сроке кредита 3 года. Кроме кредита учитывали КАСКО, ОСАГО, цену бензина, текущее обслуживание, ТО, покупку и смену резины, налоги, платные парковки и другие показатели, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: новых иномарок в России осталось на месяц продаж.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Главы Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья заявили о вывозе зерна иностранцами по «теневой цепи»
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Ссылка с подвохом: новый формат кибермошенничества набирает обороты в Краснодарском крае
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Один погиб и трое пострадали: «Приора» вылетела на встречку и врезалась в иномарку и грузовик на Кубани
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Что подарить внукам на Новый год: тренды подарков — 2023 от бабушек и дедушек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Валерий Димоев: бизнес должен вносить свой вклад в развитие региона и отрасли
  2. Пострадали три человека: легковушка влетела в бетонное ограждение в Новороссийске
  3. Во время пожара из пансионата эвакуировали 54 человека в Краснодарском крае
  4. Лайнер Astoria Grande впервые отправился в зимний круиз из Сочи в Турцию
  5. Принудительно собирать нельзя: в Госдуме скорректировали законопроект о биометрии
  6. Сочи вошел в пятерку городов, где россияне хотели бы встретить Новый год
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях