СМИ: новых иномарок в России осталось на месяц продаж

Сейчас в салонах автодилеров осталось около 20-30 тыс. новых машин, причем в основном это дорогие китайские модели, а автомобилей средней категории почти нет.

Этих запасов с учетом объемов продаж хватит максимум на один месяц. Внутреннее производство иномарок, в том числе китайских брендов, растет медленно, а параллельный импорт пока не может покрыть спрос. По мнению экспертов, дефицит новых автомобилей может вырасти до 1 млн штук.

Наибольший дефицит машин наблюдается среди машин средней ценовой категории из Кореи, Франции, Германии и Японии — Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Toyota. Но наладить параллельный импорт для них сейчас не выгодно — стоимость из-за доставки и пошлины вырастет минимум на 10%.

В Росси сейчас работают 14 автопроизводителей — 11 китайских и 3 отечественных. Именно они могут повлиять на снижение цен через параллельный импорт, если будут наращивать производство, пишут «Известия».

Читайте также: в Краснодарском крае за год продажи новых легковых машин упали в 1,5 раза.