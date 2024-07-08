Только 30% жителей Краснодара считают, что несчастная любовь не вредит карьере

По результатам опроса, проведенного с 24 по 4 июля, каждый второй краснодарец считает, что неразделенная любовь влияет на карьеру.

При этом чаще о наличии взаимосвязи между влюбленностью и карьерными достижениями говорили сотрудники, а не работодатели. По мнению 35% респондентов из числа последних, влюбленность никак не отражается на на работоспособности сотрудников. При этом сами сотрудники с ними не согласны — каждый второй горожанин считает, что неразделенная любовь влияет на карьеру.

В положительном влиянии влюбленности на успехи сотрудников уверен каждый четвертый работодатель, а 16% полагают, что она скорее вредит.

Что касается сотрудников, 4 из 10 респондентов (42%) считают, что влюбленность скорее препятствует профессиональному развитию. С ними не согласны 10% респондентов — они отмечают, что влюбленность скорее способствует успехам в работе. Еще 30% опрошенных считают, что неудачи на личном фронте не влияют на карьеру.

Говоря о влиянии на карьеру счастливой любви, 57% опрошенных отметили, что хорошие отношения в личной жизни способствуют профессиональному развитию. Еще 7% респондентов придерживаются противоположного мнения, а 23% опрошенных полагают, что взаимная любовь не сказывается на карьерном росте.

О том, что счастливая любовь помогает строить карьеру, говорят одинаково часто и мужчины, и женщины. О том же, что несчастная любовь может стать стимулом для карьерного роста, чаще заявляли женщины. Мужчины обычно отмечали, что неудачи на личном фронте плохо отражаются на карьере, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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