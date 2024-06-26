Опрос: треть жителей Кубани хотели уволиться с новой работы в первый же месяц

Специалисты платформы онлайн-рекрутинга узнали, с какими сложностями приходится сталкиваться кубанцам на новой работе.

Жители края оценили по шкале от 1 (самые негативные) до 10 (крайне позитивные), какие эмоции они испытывали в первые месяцы на новой работе. Так, примерно по 10% респондентов оценили свое состояние на низший и высший баллы. При этом самой популярной оказалась цифра 5 — ее выбрал каждый пятый кубанец.

По словам более половины опрошенных, в их компаниях совсем не занимаются адаптацией новых работников. При этом программы, которые помогают быстрее и эффективнее привыкнуть к рабочим задачам, назвали важными большинство сотрудников как самого младшего возраста (18–24 лет) — 89% респондентов, так и самого старшего (55 лет и более) — 65%.

Также почти 60% жителей региона отметили, что адаптация на новом рабочем месте помогла бы им сразу разобраться с рабочими задачами. Другим (до 15%) это помогло бы чувствовать себя комфортнее, быстрее понять структуру компании и проще влиться в коллектив. Также благодаря такой программе 5% опрошенных смогли бы сразу понять, стоит ли оставаться на новой работе.

Кроме того, в число причин, которые мотивируют уволиться с новой работы в первый же месяц, 60% кубанцев включили несовпадение обещаний работодателя с тем, что есть на самом деле. Другие 45% не стали бы мириться с неподходящим стилем управления, а еще 34% отпугнуло бы отсутствие адаптации со стороны руководства.

Самой идеальной адаптацией на новом месте жители Кубани назвали работу с наставником на весь период испытательного срока. За это высказались 75% опрошенных, сообщает пресс-служба hh.ru.

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