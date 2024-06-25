Сменить город ради работы готовы больше половины жителей Кубани

Согласно онлайн-исследованию, проведенному в мае текущего года, больше половины жителей Краснодарского края готовы переехать в другой город ради работы. Причем 42% опрошенных согласен навсегда покинуть регион.

В анкетировании приняли участие 4,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Чаще всего о готовности переехать заявляли представители средней возрастной категории от 35 до 44 лет. Из них каждый второй (54%) готов к переезду и частым командировкам. Наиболее склонными к перемене места жительства ради работы оказались управленцы высшего и среднего звена (76%), специалисты из сферы строительства и недвижимости (61%), а также производства и сервисного обслуживания (60%).

Оказалось также, что мужчины охотнее соглашаются на переезд, чем женщины —59% против 46%. При этом 84% опрошенных вне зависимости от пола и профессии согласны переехать вслед за супругом/-ой.

Исследование показало, что 41% жителей края вдохновляет возможность участвовать в крупном проекте, требующем переезда. Мотивацией для них также может быть лучшее качество городской среды (64%), более доступное жильё (38%) и больше возможностей для досуга (37%).

Но самым мотивирующим фактором для переезда краснодарцы считают более высокий доход (92%). Для большинства жителей региона комфортные условия проживания являются решающим фактором при переезде в другой город. 51% опрошенных заявил о неготовности мириться с низким уровнем инфраструктуры в регионе.

Переехать ради работы без дополнительных условий согласны 7% респондентов. Они отмечали, что релокация — это не только финансовые выгоды, но и больше возможностей для самореализации (49%), шанс начать новую жизнь (29%) и познакомиться с новым интересным регионом (16%).

Рассматривая переезд, половина жителей Кубани отдает предпочтение крупным и средним городам (58%), а не миллионникам. В числе наиболее перспективных они назвали ЮФО (45% опрошенных), на втором месте — ЦФО (35%), на третьем — ДФО (только 7%). Города-миллионники рассматривают, как правило, люди, работающие в сферах искусства, развлечений и массмедиа (53%), сообщает пресс-служба hh.ru Юг.

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