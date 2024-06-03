Охранники и бухгалтеры: рейтинг самых скучных профессий составили в Краснодаре

Сервис по поиску работы провел опрос, чтобы составить рейтинг наиболее скучных и интересных профессий.

Согласно опросу, на первом месте скучных — профессия охранника — 14% горожан. Затем бухгалтеры — 13% опрошенных. Офисные работники набрали 7% голосов. Профессию продавца считают самой скучной 5% краснодарцев. Сторож набрал 4%, вахтер — 3%, по 2% у архивариусов и библиотекарей.

Самыми интересными профессиями краснодарцы посчитали ИТР и врачей — по 9% голосов. Профессии дизайнера, тревел-блогера, космонавта и ученого назвали интересными 6% опрошенных. Программисты и учителя набрали 4%, а профессии водителя, менеджера по туризму, актера и юриста набрали по 2%.

Чаще всего профессии охранника и офисного работника как самых скучных называли мужчины, а женщины — профессии бухгалтера и архивариуса. ИТР и космонавтика как самые интересные профессии выбирали мужчины, женщины — медицину и научно-исследовательскую работу, сообщает пресс-служба SuperJob.

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