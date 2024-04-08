Токсиколог Водовозов рассказал о «необъявленных субстанциях» в БАДах

Биологически активные добавки могут принести больше вреда, чем пользы, если в их составе обнаружатся действующие вещества лекарственных препаратов.

В этом плане самыми опасными чаще всего оказываются БАДы для похудения, а также спортивные и биодобавки для мужского здоровья, отметил терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.

«Во всем мире используется такая порочная практика, когда производители биодобавок просто подсыпают туда необъявленные субстанции фармакологического толка, то есть действующие вещества лекарственных средств», — объяснил специалист.

При таком сценарии человек не сможет нормально контролировать дозировку лекарственных субстанций в биологически активных добавках, сказал медик.

«В биодобавках для похудения могут оказаться вещества, которые имитируют чистку от шлаков и токсинов. Например, мочегонное либо слабительное средство, а сверху — антидепрессанты и еще какие-то вещества. У человека создается впечатление, что он принимает что-то натуральное, а на самом деле он получает лекарства, причем в непредсказуемых дозировках», — рассказал Алексей Водовозов.

Он добавил, что лучший вариант — полностью отказаться от БАДов. В качестве альтернативы врач предложил сделать упор в пользу разнообразного рациона.

«Все необходимое мы можем получать из продуктов. Ключ к этому — разнообразить рацион. Если мы посмотрим, какое количество денег тратится на биодобавки, то можно устраивать себе каждый день очень даже неплохой стол на сэкономленные средства», —цитирует Алексея Водовозова радио Sputnik.

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