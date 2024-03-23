Токсиколог Водовозов объяснил, чем опасна передозировка витаминов

Бесконтрольный прием витаминов и минеральных веществ может нанести вред здоровью. О том, почему нельзя назначать себе витамины без консультации с врачом, рассказал токсиколог, врач-терапевт высшей категории, научный журналист Алексей Водовозов.

Водовозов отметил, что сама концепция поливитаминных препаратов устарела и признана ошибочной. По его словам, одновременный прием большого количества ингредиентов не имеет смысла, так как некоторые витамины и микроэлементы плохо взаимодействуют и могут дать негативную реакцию.

«Либо они могут нейтрализовать друг друга, либо будут действовать в противоход. Если есть какие-то пищевые проблемы, идут консультации с врачом, если что-то необходимо, то чем меньше ингредиентов, тем лучше. Если необходимы пять-шесть наименований, то грамотный врач поможет разнести их по времени, учитывая нюансы несовместимости», — сказал Водовозов.

Также при приеме больших доз витаминов в течение долгого времени, есть риск развития аллергических реакций и гипервитаминоза.

«Чрезмерное увлечение витамином D, например, может к нему привести. Появится мышечная слабость, вялость, повышенная утомляемость, раздражительность, бессонница, запоры. Плюс там есть специфическое проявление. Это переход кальция из крови в окружающие ткани, то есть кальцификация соединительной ткани. Витамин А тоже может вызывать гипервитаминоз, тогда у человека просто отказывает печень», — сказал токсиколог.

Также, по его словам, навредить может и прием больших доз витаминов группы В, особенно В3 и В6, которые входят в состав многих поливитаминных комплексов, сообщает радио Sputnik.

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