Точечные выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы

Незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродуктов зафиксировали на двух участках, специалисты сразу приступили к уборке.

Замазученные водоросли вынесло на берег 2 декабря. Их обнаружили на участке Бугазской Косы протяженностью в 4 км и на 1,5-километровом отрезке от погранзаставы до водораздела.

В очистке береговой линии задействовали 35 человек, среди которых сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю и представители Белоглинского района, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: звание «Волонтер года» получила участница ликвидации ЧС с мазутом в Анапе. У женщины третья группа инвалидности. Несмотря на металлоконструкции в позвоночнике и проблемы с дыханием, москвичка более полутора месяцев провела на побережье Анапы. Она помогала организовывать питание для участников ликвидации ЧС.

Подпишись, здесь всегда интересно.