Ткани и нити из Узбекистана начнут поставлять в Краснодарский край

В Торгово-промышленной палате Краснодарского края прошел дистанционный круглый стол, в котором приняли участие представители власти и около 30 предприятий легкой промышленности Кубани и Узбекистана.

По итогам встречи кубанские промышленники достигли договоренности о развитии прямых поставок тканей и материалов из Узбекистана. Сейчас в отрасли легпрома на Кубани заняты более 100 производителей одежды, текстиля, кожи и изделий из кожи. Отрасль демонстрирует стабильный рост. За прошлый год объем отгрузки продукции собственного производства достиг 6,3 млрд рублей, что почти на 25% больше, чем годом ранее.

Продукцию кубанской легкой промышленности экспортируют в страны ближнего зарубежья. Однако промышленникам региона нужны качественные ткани и нити. Как отметили представители территориального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана по городу Ташкенту, территориальное ТПП сможет помочь в подаче заявок под каждое конкретное предприятие края, а также в организации представительств кубанских производителей в республике.

Кроме того, итогом встречи стал обмен контактами для прямых поставок тканей и конечной продукции. Еще было предложено рассмотреть возможность проведения бизнес-миссии в Узбекистан, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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