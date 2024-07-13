Титул чемпиона мира по версии WBA завоевал боксер из Краснодарского края

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио в 2020 году, дважды мировой чемпион, кубанский боксер Муслим Гаджимагомедов провел бой со спортсменом из Китая Чжаном Чжаосинем. Спортсмены сражались за звание чемпиона мира по версии WBA.

Поединок состоялся в ночь с 12 на 13 июля в Серпухове и наш спортсмен одержал победу, сообщили «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

— Наш спортсмен провел выдающийся поединок за вакантный титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации в категории до 101,6 килограмма. Муслиму Гаджимагомедову понадобилось менее четырех схваток, чтобы техническим нокаутом буквально уничтожить противника и завоевать пояс чемпиона среди профессионалов. Эта награда WBA — самый престижный и старейший трофей, за него бились легенды мирового бокса, — сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Муслим Гаджимагомедов выступает в первой тяжёлой весовой категории. Заслуженный мастер спорта России (2020), член национальной сборной России, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, двукратный чемпион мира (2019, 2023), чемпион Европы (2019), серебряный призёр чемпионата Европы (2017), четырёхкратный чемпион России (2016, 2018, 2020, 2022). Лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 20-я (декабрь 2023) и 2-я среди российских боксёров первой тяжёлой весовой категории, кто входит во всемирный ТОП-20 лучших боксеров-тяжеловесов.

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