ФК «Краснодар» готовится к матчу против «Зенита» за Суперкубок России

ФК «Зенит» и «Краснодар» 13 июля в 20:30 на «Волгоград Арене» разыграют Суперкубок России по футболу. Матч откроет новый футбольный сезон этого года.

Для «быков» это первый матч за Суперкубок в истории.

«За этот титул чаще всего сражаются чемпионы России или обладатели Кубка. В предыдущем же сезоне победил «Зенит». «Краснодар» в свою очередь забрал долгожданное серебро — первое в своей истории, чем и заслужил открытие сезона в Волгограде», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Николай Тихий.

«Зенитовцы» уже восемь раз побеждали в матчах за Суперкубок, и остаются действующими обладателями титула. Несмотря на то, что от «быков» уехало много футболистов, их состав пополнили «ветераны», в частности Юрий Газинский и Федор Смолов.

«Если команда хорошо отыграет в обороне и в атаке, велика вероятность того, что наконец-то «краснодарцы» поднимут долгожданный трофей», — отмечает спортивный обозреватель Евгений Резник.

Подготовку к Суперкубку «черно-зеленые» начали задолго до матча. На трибунах ожидается аншлаг — их займут более 45 тыс. болельщиков. Из Краснодара в Волгоград поддержать свою команду едут фанаты «быков».