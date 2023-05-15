Тиньков потребовал перенести рассмотрение иска от Дерипаски из Краснодарского края в Подмосковье

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска подал в Усть-Лабинский районный суд иск о защите чести к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta* (признана экстремистской на территории РФ) из-за оскорблений в его адрес.

Суд в Усть-Лабинске должен был рассмотреть этот иск 15 мая, но не смог это сделать из-за того, что защита Тинькова потребовала провести судебное заседание в Московской области.

«Сегодня в суде стало известно, что ответчиком была подана жалоба в 4-й Кассационный суд, в которой он настаивает, что иск должен быть рассмотрен в Арбитражном суде Московской области», — рассказал адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

Кроме того, защита Тинькова подала жалобу в Краснодарский краевой суд с требованием перенести рассмотрение этого дела в суд общей юрисдикции в Реутове (Московская область).

По словам адвоката Дерипаски, в связи с жалобами защиты Тинькова Усть-Лабинский районный суд приостановил рассмотрение иска до разрешения жалоб ответчика, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», защита Олега Дерипаска планирует взыскать через суд 2 млрд рублей с Олега Тинькова в качестве компенсации морального вреда за оскорбления в одном из интервью.