Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

«Тиньков не понимает одной важной вещи»: комментатор Василий Уткин ответил бизнесмену на критику владельца «Краснодара» Сергея Галицкого

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tinkov-ne-ponimaet-odnoj-vazhnoj-veshhi-kommentator-vasilij-utkin-otvetil-biznesmenu-na-kritiku-vladeltsa-krasnodara-sergeya-galitskogo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
«Тиньков не понимает одной важной вещи»: комментатор Василий Уткин ответил бизнесмену на критику владельца «Краснодара» Сергея Галицкого
Сергей Галицкий. Фото Марка Гранкина, «Кубань 24»

Ранее бывший основатель и владелец банка Олег Тиньков в интервью раскритиковал бизнесмена Сергея Галицкого, а его мечту видеть 11 воспитанников в составе «Краснодара» назвал «полным бредом».

На это заявление ответил спортивный журналист и комментатор Василий Уткин. По его словам, Тиньков не понимает одной очень важной вещи.

«Вот даже по тому, кто и как называет свой бизнес, видна разница. У Тинькова все от его имени, у Галицкого нет. У Галицкого ведь даже не его имя при рождении, это известно. Галицкого зовут Сергей Николаевич Арутюнян. Историю приобретения новой фамилии он неоднократно рассказывал», — сказал Уткин.

Комментатор отметил, что у Галицкого есть «интересная мечта».

«А есть ли у Тинькова нечто, что он оставит после себя? Актуальные слова уходят вместе с актуальностью, а парк Галицкого остается, а стадион «Краснодара» остается», — уточнил журналист.

Говоря о жизненных задачах двух бизнесменов, Уткин отметил, что они противостоят друг другу, и поэтому слова Тинькова о Галицком не имеют никакого значения.

«Они просто очень разные люди», — цитирует Уткина «Чемпионат».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», экс-банкир Олег Тиньков в интервью грубо прокомментировал футбольную стратегию Сергея Галицкого. Также бизнесмен заявил, что не понимает, зачем Галицкий продолжает финансировать команду.

Статьи
Семь лучших продуктов против стресса и раздражительности
Семь лучших продуктов против стресса и раздражительности
Пять причин отказаться от белого хлеба
Пять причин отказаться от белого хлеба
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 25 августа
Врач рассказала, чем можно заразиться от выброшенного шприца
Врач рассказала, чем можно заразиться от выброшенного шприца
Химический пилинг лица: когда делать и кому нельзя
Химический пилинг лица: когда делать и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях