Экс-банкир Тиньков грубо прокомментировал футбольную стратегию Галицкого

Бизнесмен Олег Тиньков назвал стремление президента «Краснодара» Сергея Галицкого выпустить состав полностью из воспитанников академии в РПЛ бредом.

«Галицкий хочет 11 воспитанников в составе «Краснодара»? Полный бред! У него ничего не получилось. Он мне это рассказывал лет 15 назад. И где это все? Это работать не будет, это утопия. Галицкий бредит», — сказал Тиньков в интервью.

Также бизнесмен заявил, что не понимает, зачем Галицкий продолжает финансировать команду — у футболистов короткая карьера, и они с удовольствием его бросят, когда предложат более выгодный контракт.

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