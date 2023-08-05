«Победить любой ценой»: голкипер «Краснодара» Сафонов рассказал об игре команды при Ивиче

По словам футболиста, сейчас команда понимает ценность результата.

«Думаю, сейчас в игре команды прослеживается цель — одержать победу любой ценой. Возможно, у команды не все может получаться на поле, но мы как одно целое ведем матч к победе. Раньше такого у нас не было. Прослеживалась, возможно, какая‑то расхлябанность. Мы могли вести со счетом 2:0, но в итоге проигрывать сопернику. Было много таких матчей, даже в прошлом сезоне», — рассказал Матвей Сафонов.

Голкипер выразил надежду, что теперь такая игра на победу при главном тренере Владимире Ивиче буде отличительной чертой «быков». При этом он не считает, что такой футбол может перестать нравится зрителям.

«Я не могу сказать, что, забивая один–два мяча, мы играем на сохранение счета. Просто иногда мы больше перестраховываемся. Сейчас мы понимаем ценность результата. Если мы говорим о чемпионстве или каких‑то трофеях, то в этом и лежит путь к ним», – цитирует голкипера Sports.ru.

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