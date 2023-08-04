ФК «Краснодар» обыграл «Пари НН» на домашней арене

Матч 3 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 4 августа на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче на 30 минуте с пенальти забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян. Судья назначил 11-метровый удар после попадания мяча в руку игрока «Пари НН» Николая Калинского в штрафной площади.

После этой победы «Краснодар» занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «быки» проведут 9 августа на выезде против «Динамо» в Кубке России.

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