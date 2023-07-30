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ФК «Краснодар» обыграл «Сочи» в кубанском дерби

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-obygral-sochi-v-kubanskom-derbi
ФК «Краснодар» обыграл «Сочи» в кубанском дерби
Фото t.me/fckrasnodar

Матч 2 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 30 июля на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Счет в матче открыл защитник «Краснодара» Кайо. Он занес мяч в ворота после нестандартного розыгрыша углового от Эдуарда Сперцяна.

Окончательный счет в матче установил Джон Кордоба в добавленное ко второму тайму время. Он поразил ворота соперника ударом в дальний угол после удачной контратаки.

После этой победы «Краснодар» занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч «быки» проведут 4 августа на домашнем стадионе против «Пари НН».

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