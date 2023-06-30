Tinder ушел из России: «похороны» популярного сервиса знакомств прошли в Сочи. Видео

Сервис 30 июня окончательно закрыл доступ для пользователей из России.

В связи с этой новостью в одном из ночных заведений Сочи накануне прошла тематическая пляжная вечеринка «Tinder, гудбай!». Участники мероприятия сделали прощальный свайп (так в приложении называют пролистывания пальцем в горизонтальном направлении фотографий мужчин или женщин, предлагаемых программой для знакомства) и «похоронили» Tinder. «Скорбящие» тусовщики даже возложили гвоздики к символическому надгробию на могиле покидающей нашу страну программы для знакомств.

— Делаю прощальный свай, забери мои лайки.

— Прощай, Tinder.

— Tinder знакомил меня с большим количеством девушек.

Приложение исчезло из Google Play и App Store в России. Кроме того, пользователи теперь не могут зарегистрироваться в программе по российскому номеру телефона.

Сервис для знакомств Tinder заявил о своем грядущем уходе мз Российской Федерации еще в начале мая.

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