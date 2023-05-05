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Сеть магазинов одежды Uniqlo закроет большинство точек в России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/set-magazinov-odezhdy-uniqlo-zakroet-bolshinstvo-tochek-v-rossii
Сеть магазинов одежды Uniqlo закроет большинство точек в России
Фото japantimes.co.jp

Uniqlo, которая ранее приостановила работу магазинов в России, решила закрыть значительную часть своих крупных торговых точек в стране.

В 2022 году японская сеть понесла убытки в размере более 10 млрд рублей. Хотя ретейлер еще не опубликовал официального заявления относительно закрытия своих филиалов, эксперты уверены, что данный процесс уже начался. Ожидается, что Gloria Jeans займет основную часть освободившихся торговых площадей, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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