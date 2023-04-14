Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Магазины одежды Pull & Bear возобновят работу в России под брендом Dub

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/magaziny-odezhdy-pull-bear-vozobnovyat-rabotu-v-rossii-pod-brendom-dub
Магазины одежды Pull & Bear возобновят работу в России под брендом Dub
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом говорится на сайте компании, которая будет работать под новым брендом Dub.

«Мы стартуем через несколько недель. Пока не торопитесь и просто расслабьтесь. Скоро увидимся», — говорится в сообщении компании.

Точную дату открытия магазинов не сообщили, но планируется, что это произойдет в течение ближайших недель. Магазины будут работать под брендом Dub. В Москве и Подмосковье откроют 14 магазинов, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», магазины испанской fashion-группы Inditex — Zara, PullPull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются под новым названием в торговом комплексе OZ Mall в Краснодаре.

Статьи
Что будет, если месяц пить теплую воду по утрам?
Что будет, если месяц пить теплую воду по утрам?
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Актриса, живописец и муза «черного Пьеро»: 100 лет со дня рождения Лидии Вертинской
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 апреля
Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
Трамвай Краснодара: новейшая история, маршруты и где ждать новые ветки
Почему дрожат руки: когда обратить внимание на тремор
Почему дрожат руки: когда обратить внимание на тремор
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Белореченский мусорный полигон рекультивируют в течение пяти лет
  2. Жителей четырех районов Краснодарского края предупредили об опасном подъеме воды в реках
  3. На двое суток останется без воды Геленджик из-за подключения новой магистрали
  4. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
  5. Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
  6. В Анапе оштрафовали родителей трехлетнего мальчика, который гулял один на улице
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях