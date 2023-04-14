Магазины одежды Pull & Bear возобновят работу в России под брендом Dub
Общество
14.04.2023 10:01
Об этом говорится на сайте компании, которая будет работать под новым брендом Dub.
«Мы стартуем через несколько недель. Пока не торопитесь и просто расслабьтесь. Скоро увидимся», — говорится в сообщении компании.
Точную дату открытия магазинов не сообщили, но планируется, что это произойдет в течение ближайших недель. Магазины будут работать под брендом Dub. В Москве и Подмосковье откроют 14 магазинов, пишет «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», магазины испанской fashion-группы Inditex — Zara, PullPull&Bear, Bershka и Stradivarius откроются под новым названием в торговом комплексе OZ Mall в Краснодаре.
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