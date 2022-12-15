Тестовые катания по горнолыжным трассам в Сочи стартуют 17–18 декабря

Прошедшие снегопады позволяют открыть трассы на курорте «Красная Поляна» на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.

В выходные уже будут работать прокат оборудования и одежды, лыжные мастерские и инструкторы.

Полноценный старт лыжного сезона запланирован на 23 декабря. Гости курорта смогут бесплатно тренироваться в рейс-зоне по ски-пассу. В пунктах проката желающие смогут арендовать горнолыжную одежду. На детском склоне создали зону отдыха для родителей.

Кроме того, на высоте 960 м обновили территорию зоны выката — там появились панорамная терраса с видом на горы и пространство для музыкальных вечеринок. Также откроются две wellness-зоны.

В горнолыжном сезоне 2022/2023 туристам будет доступно 30 км трасс, 8 зон для фрирайда, 5 км для вечернего катания и 3 сноупарка. Также будут работать 13 подъемников от 540 до 2,3 тыс. м над уровнем моря, сообщает пресс-служба курорта «Красная Поляна».

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