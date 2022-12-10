Горнолыжный сезон стартовал в Архызе
Трассы на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии открыли с 10 декабря в тестовом режиме.
Для туристов уже доступные трассы: синяя стрелка и синяя Персеида на Южном склоне и Горизонт, красная Вега и красная Квазар на Северном склоне.
Также открыли трассу синяя Кассиопея от развилки. Стоимость ски-пассов в Архызе составляет 1,4 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Курорт Архыз».
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