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Горнолыжный сезон стартовал в Архызе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gornolyzhnyj-sezon-startoval-v-arhyze
Горнолыжный сезон стартовал в Архызе
Фото t.me/resortarkhyz

Трассы на горнолыжном курорте в Карачаево-Черкесии открыли с 10 декабря в тестовом режиме.

Для туристов уже доступные трассы: синяя стрелка и синяя Персеида на Южном склоне и Горизонт, красная Вега и красная Квазар на Северном склоне.

Также открыли трассу синяя Кассиопея от развилки. Стоимость ски-пассов в Архызе составляет 1,4 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал «Курорт Архыз».

Читайте также: на «Розе Хутор» зимний горнолыжный сезон планируют начать 23 декабря.

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