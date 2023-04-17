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Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется в весенний призыв

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/testovaya-rassylka-povestok-cherez-gosuslugi-nachnetsya-v-vesennij-prizyv
Тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» начнется в весенний призыв
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев.

По его словам, во время весеннего призыва начнут в тестовом режиме рассылать повестки через портал «Госуслуги».

«Мы начнем в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал «Госуслуги», через смс-сообщения и в телефонном режиме», — сказал военком.

Он добавил, что в отношении остальных норм и правил действующее законодательство не изменилось, порядок направления граждан на военную службы остался прежним, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Владимир Путин 14 апреля подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках. Согласно документу, повестки будут направляться военнообязанным в письменной форме, а также дублироваться в электронной. Считаться врученной повестка будет с момента размещения в личном кабинете «Госуслуг». Если повестка не вручена лично или в электронной форме, ее считают врученной через семь дней после размещения в реестре.

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