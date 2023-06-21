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Тестировщик романтики и няня для индоуток: составили список антистресс-вакансий с зарплатой до 100 тыс. рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/testirovshhik-romantiki-i-nyanya-dlya-indoutok-sostavili-spisok-antistress-vakansij-s-zarplatoj-do-100-tys-rublej
Тестировщик романтики и няня для индоуток: составили список антистресс-вакансий с зарплатой до 100 тыс. рублей
Фото freepik.com

Аналитики российского сервиса по поиску работы подобрали варианты антистресс-вакансий с зарплатой от 18 тыс. до 100 тыс. рублей.

В список попали вакансии тестировщика романтики с зарплатой до 100 тыс. рублей в месяц, туриста-исследователя Казани со сдельной зарплатой, няня для индоуток с зарплатой от 30 тыс. рублей в месяц с бесплатным проживанием и санаторно-курортным лечением, а также цветовод в цирк Удмуртии с зарплатой 18-20 тыс. рублей.

В подборке есть лесопатолог с зарплатой от 40 тыс. рублей, охотник за северным сиянием, сборщик грибов, мангальщик, лошадиный тренер и другие вакансии, пишет RT.

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