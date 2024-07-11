Территорию завода «Армалит» в Армавире застроят многоэтажками

Речь идет о территории на улице Энгельса, где ранее находилось крупное промышленное предприятие.

В рамках комплексного развития депрессивных территорий на земельном участке бывшего «Армалита» построят многоквартирные дома. Ожидается, что к 2029 году там появится 14 тыс. кв. метров жилья.

Планируется, что в новом микрорайоне вместе с многоэтажками создадут социальные объекты, зеленые зоны, спортплощадки и парковочные места.

Эксперты считают, что жилая застройка территории «Армолита» позволит улучшить индекс качества городской среды, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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