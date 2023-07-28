Территории, где будет запрещено передвигаться на электросамокатах и велосипедах, появятся в Армавире
Общество
28.07.2023 13:12
Прежде всего ограничения введут в парках и скверах, где нет велодорожек.
Такие меры нужны для безопасности пешеходов, чтобы исключить возможность столкновения с самокатчиками и велосипедистами.
Сотрудники ГИБДД вместе с представителями администрации Армавира уже составляют перечень мест, где установят дорожные знаки «Движение средств индивидуальной мобильности запрещено».
Планируется, что запрет на размещение и передвижение СИМ в городе введут до конца года, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.
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