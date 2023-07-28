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Территории, где будет запрещено передвигаться на электросамокатах и велосипедах, появятся в Армавире

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/territorii-gde-budet-zapreshheno-peredvigatsya-na-elektrosamokatah-i-velosipedah-poyavyatsya-v-armavire
Территории, где будет запрещено передвигаться на электросамокатах и велосипедах, появятся в Армавире
Фото t.me/armawir_adm

Прежде всего ограничения введут в парках и скверах, где нет велодорожек.

Такие меры нужны для безопасности пешеходов, чтобы исключить возможность столкновения с самокатчиками и велосипедистами.

Сотрудники ГИБДД вместе с представителями администрации Армавира уже составляют перечень мест, где установят дорожные знаки «Движение средств индивидуальной мобильности запрещено».

Планируется, что запрет на размещение и передвижение СИМ в городе введут до конца года, сообщает пресс-служба администрации Армавира в Telegram.

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